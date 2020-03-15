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22:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через наличные деньги

Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ, объявил, что коронавирус теоретически может передаваться через наличные деньги.

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В РоссииВ мире
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Инфицировано156 102+11 269
Скончалось5 819+421
Выздоровело72 624+2 390
по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 15.03
Источник: Reuters

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах, сообщает российское ведомство.

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«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают чистые банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 65 человек, заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

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