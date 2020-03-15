Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через наличные деньги

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах, сообщает российское ведомство.
«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет
Таким образом, кредитные организации получают чистые банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.
Число заразившихся новым видом коронавируса в стране превысило 65 человек, заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.