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23:39 (мск), источник: РИА Новости

Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Команда шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале сообщила в своем инстаграме о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 102+11 269
Скончалось5 819+421
Выздоровело72 624+2 390
по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится о том, что команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.

«Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы», — сообщается в записи на странице шоу.

Команда проекта пожелала здоровья поклонникам шоу.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Эпидемия стала причиной отмены ряда массовых мероприятий по всему миру, а также введения ограничений на пересечение границ и транспортное сообщение.

По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался. Также в числе лидеров по числу заболевших Германия, Франция и Испания.

В России в настоящее время зафиксировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая. Восемь человек излечились, еще у троих ранее днем первые анализы дали отрицательный результат.

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