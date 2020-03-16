01:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Инфекционная привлекательность
Коронавирусное заражение экономики предлагается лечить дерегулированием.
Правительство до 18 марта объявит список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями — часть их координационный совет Белого дома во главе с
Правительство с конца прошлой недели перешло практически на семидневную рабочую неделю, в последние пять дней в Белом доме совещания проходили практически непрерывно. В субботу 14 марта Михаил Мишустин провел большое совещание в новом формате — фактически рабочей конференции правительства, посвященной коронавирусу. В нем принимали участие
По итогам мероприятия (официально — совещание у
Напомним, в отличие от большинства стран мира, в России почти не принимались мгновенные решения с нерассчитанным эффектом. Основной задачей конференции 14 марта была оценка стоимости (во всех смыслах) возможных действий Белого дома в масштабах страны и поиск баланса между эффектом и ценой вопроса, в первую очередь для граждан.
В свою очередь, в Госсовете создается рабочая группа «по коронавирусу» во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным — она, видимо, будет заниматься более «длинными» мерами по преодолению среднесрочных последствий экономического шока для РФ на уровне регионов, указ о группе в воскресенье подписан президентом.
План действий правительства будет, по данным «Ъ», объявлен до среды 18 марта, первоочередные — 16 марта. «Ъ» стали известны основные предложения, обсуждавшиеся в правительстве в последние дни. Этот набор в большинстве своем не похож на режим «чрезвычайного положения» и скорее напоминает решения правительств Южной Кореи и в меньшей степени Великобритании, но не стран Евросоюза. Если он будет утвержден, речь пойдет о довольно своеобразной комбинации стимулирования добровольных действий, компенсации потерь экономики и дерегулирования.
Напомним, SARS CoV-19 — пример пандемии, распространившейся в основном авиасообщением, в Москве как главном авиахабе РФ эпидемическая обстановка, видимо, сильно опережает другие крупные города, здесь фиксируется до половины заражений. В этой сфере одна из наиболее болезненных мер — ограничение или временный запрет на мероприятия с участием более 1 тыс. человек в масштабах всей РФ на федеральном уровне (регионы сейчас имеют возможность делать это на своем уровне).
Для граждан, ушедших в самоизоляцию после посещения центров пандемии, в том числе для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, видимо, будет предложена компенсация потерь в доходе через больничные ФСС, которые будут выдаваться в том числе дистанционно. Минпром, Минобороны и Росрезерв, как предполагается, должны гарантировать средства индивидуальной защиты населению, а правительство обеспечит производство
«Закрытие границ» в правительстве обсуждается довольно осторожно — хотя в документах встречаются ссылки на «опыт Германии и США» в этой сфере, однако во избежание негативного опыта Европы (в частности, Норвегии) могут быть автоматически продлены разрешения на трудовую деятельность иностранцам, занятым в строительстве, торговле и ЖКХ. В силу же того, что запрет на въезд и ограничение выезда становятся в мире за последние дни вариантом нормы, закроет ли РФ въезд для иностранцев, становится все менее важным — пока следов обсуждения этого почти нет.
ЦБ, по данным «Ъ», может снизить резервные требования к банкам по таким кредитам и категориям заемщиков. Из этого, кстати, должно следовать, что предстоящее решение по ключевой ставке будет обсуждать скорее смягчение
Обсуждаются также авансовые выплаты пенсий и соцпособий. Наконец, самым необычным и, возможно, действенным решением может стать обсуждаемый правительством временный запрет на определенные виды проверок отдельных категорий МСП. В целом обсуждаемый пакет мер на удивление дерегуляционный — очевидно, что Белый дом намерен в том числе использовать ситуацию с коронавирусом для развития этих и «цифровых» инициатив (так, это очевидно из смены главы ФОМС в разгар событий). При этом очень характерно крайне редкое упоминание и в правительственных коммуникациях, и в описании происходящего «полувоенных» организаций — ФМБА и МЧС. В Белом доме обсуждаемый пакет мер иногда называют «предчрезвычайным». Возможно, институты «медицины катастроф» приберегаются правительством в качестве «второго эшелона» — однако с немалой вероятностью в их использовании вообще не будет необходимости, как и в любых мерах «чрезвычайного положения».
Дмитрий Бутрин