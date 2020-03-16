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01:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Инфекционная привлекательность

Коронавирусное заражение экономики предлагается лечить дерегулированием.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 102+11 269
Скончалось5 819+421
Выздоровело72 624+2 390
по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 15.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство до 18 марта объявит список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями — часть их координационный совет Белого дома во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным намерен утвердить и обнародовать в понедельник, 16 марта. «Ъ» стал известен ряд обсуждаемых правительством действий, предложенных в последние дни и касающихся всей страны. Модель будет сходна с выработанной в Москве, в мире она напоминает подход Южной Кореи и Великобритании — но не Евросоюза. Среди вероятных действий — дерегулирование и ограничение проверок бизнеса, налоговые каникулы и отсрочки, стимулирование добровольной самоизоляции через оплату больничных, школьные каникулы и госгарантии системообразующим предприятиям. Баланс чрезвычайных и стимулирующих мер сейчас сдвинут в сторону последних — приоритетом считается социальная стабильность.

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Правительство с конца прошлой недели перешло практически на семидневную рабочую неделю, в последние пять дней в Белом доме совещания проходили практически непрерывно. В субботу 14 марта Михаил Мишустин провел большое совещание в новом формате — фактически рабочей конференции правительства, посвященной коронавирусу. В нем принимали участие вице-премьеры, министры и их профильные заместители, руководители регионов. Отдельные сессии были посвящены информированию о реальном состоянии дел с распространением коронавируса и уже принятых мерах (вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Анастасия Ракова, глава Минпрома Денис Мантуров), краткие оценки экономической картины давали первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр энергетики Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин.

По итогам мероприятия (официально — совещание у премьер-министра по экономической ситуации) в Белом доме создается координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, эта работа поручена вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Дмитрию Чернышенко — из этого следует, что правительство в текущей ситуации ставит скорее на координацию, чем на жесткую централизацию действий. Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в Белом доме 16 марта систематизируют предложенные для плана первоочередные мероприятия, в том числе — по правовым актам, связанным с обеспечением устойчивости развития экономики и социальной стабильности.

Последняя объявлена приоритетом, Белый дом в текущих условиях скорее беспокоят не прямые потери от распространения коронавируса (для РФ они пока несравнимы с потерями стран ЕС, который в воскресенье объявлен ВОЗ «эпицентром пандемии»), а дезорганизация нормальной жизни на негативных ожиданиях, которую могут вызвать «быстрые и жесткие» действия в популистском ключе.
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Напомним, в отличие от большинства стран мира, в России почти не принимались мгновенные решения с нерассчитанным эффектом. Основной задачей конференции 14 марта была оценка стоимости (во всех смыслах) возможных действий Белого дома в масштабах страны и поиск баланса между эффектом и ценой вопроса, в первую очередь для граждан.

В свою очередь, в Госсовете создается рабочая группа «по коронавирусу» во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным — она, видимо, будет заниматься более «длинными» мерами по преодолению среднесрочных последствий экономического шока для РФ на уровне регионов, указ о группе в воскресенье подписан президентом.

План действий правительства будет, по данным «Ъ», объявлен до среды 18 марта, первоочередные — 16 марта. «Ъ» стали известны основные предложения, обсуждавшиеся в правительстве в последние дни. Этот набор в большинстве своем не похож на режим «чрезвычайного положения» и скорее напоминает решения правительств Южной Кореи и в меньшей степени Великобритании, но не стран Евросоюза. Если он будет утвержден, речь пойдет о довольно своеобразной комбинации стимулирования добровольных действий, компенсации потерь экономики и дерегулирования.

В чисто «карантинной» сфере обсуждаемая модель для всей РФ — схема, разработанная и применяемая в Москве.

Напомним, SARS CoV-19 — пример пандемии, распространившейся в основном авиасообщением, в Москве как главном авиахабе РФ эпидемическая обстановка, видимо, сильно опережает другие крупные города, здесь фиксируется до половины заражений. В этой сфере одна из наиболее болезненных мер — ограничение или временный запрет на мероприятия с участием более 1 тыс. человек в масштабах всей РФ на федеральном уровне (регионы сейчас имеют возможность делать это на своем уровне).

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Для граждан, ушедших в самоизоляцию после посещения центров пандемии, в том числе для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, видимо, будет предложена компенсация потерь в доходе через больничные ФСС, которые будут выдаваться в том числе дистанционно. Минпром, Минобороны и Росрезерв, как предполагается, должны гарантировать средства индивидуальной защиты населению, а правительство обеспечит производство тест-систем для диагностики коронавируса. Обсуждается продление школьных каникул и схема Москвы в среднем образовании (добровольное посещение школ с возможностью дистанционного обучения). Кроме этого, правительство рассматривает возможность временного обнуления пошлин на импорт лекарств, медизделий и ряда других товаров — и материальное стимулирование труда врачей и медперсонала, сейчас очевидно перерабатывающих все нормы в мероприятиях, связанных с возможной коронавирусной эпидемией.

«Закрытие границ» в правительстве обсуждается довольно осторожно — хотя в документах встречаются ссылки на «опыт Германии и США» в этой сфере, однако во избежание негативного опыта Европы (в частности, Норвегии) могут быть автоматически продлены разрешения на трудовую деятельность иностранцам, занятым в строительстве, торговле и ЖКХ. В силу же того, что запрет на въезд и ограничение выезда становятся в мире за последние дни вариантом нормы, закроет ли РФ въезд для иностранцев, становится все менее важным — пока следов обсуждения этого почти нет.

В экономической сфере главная обсуждаемая мера — «налоговые каникулы» для ряда сфер, в том числе авиации и туризма, квартальная отсрочка налоговых платежей для МСП и среднего бизнеса, госгарантии по кредитам системообразующим заемщикам в банках (на текущую деятельность и «оборотку»).
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ЦБ, по данным «Ъ», может снизить резервные требования к банкам по таким кредитам и категориям заемщиков. Из этого, кстати, должно следовать, что предстоящее решение по ключевой ставке будет обсуждать скорее смягчение денежно-кредитной политики, чем ужесточение — паники на рынке РФ почти нет, будущее снижение спроса как дезинфляционный фактор сравним с проинфляционными эффектами девальвации рубля в марте.

Обсуждаются также авансовые выплаты пенсий и соцпособий. Наконец, самым необычным и, возможно, действенным решением может стать обсуждаемый правительством временный запрет на определенные виды проверок отдельных категорий МСП. В целом обсуждаемый пакет мер на удивление дерегуляционный — очевидно, что Белый дом намерен в том числе использовать ситуацию с коронавирусом для развития этих и «цифровых» инициатив (так, это очевидно из смены главы ФОМС в разгар событий). При этом очень характерно крайне редкое упоминание и в правительственных коммуникациях, и в описании происходящего «полувоенных» организаций — ФМБА и МЧС. В Белом доме обсуждаемый пакет мер иногда называют «предчрезвычайным». Возможно, институты «медицины катастроф» приберегаются правительством в качестве «второго эшелона» — однако с немалой вероятностью в их использовании вообще не будет необходимости, как и в любых мерах «чрезвычайного положения».

Дмитрий Бутрин

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