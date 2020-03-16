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07:00 (мск), источник: Известия

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей

Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано63+4
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано167 449+11 347
Скончалось6 440+621
Выздоровело76 034+3 410
по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты. По мнению экспертов, сейчас важнее всего введение массового тестирования на новый патоген и тщательная изоляция всех его потенциальных носителей. Кроме того, нужно быть готовыми и к закрытию на карантин самых проблемных регионов. Быстрому распространению COVID-19 способствует тот факт, что молодежью эта болезнь переносится легко, а порой бессимптомно. Следующие волны эпидемии, считают ученые, могут затронуть большее число граждан, но при этом окажутся слабее.

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Новый этап

За прошедшие сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19 — три в Московской области и один в Тюменской. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил Роспотребнадзор.

— В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии, — уточнили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В пятницу, 13 марта, штаб объявил о первом случае заражения COVID-19 внутри страны. Передача коронавируса на территории России стала «закономерным событием», заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Распространение вируса остановить невозможно, карантин может лишь выиграть время. Сейчас важно, что большинство стран осознали всю серьезность проблем и начали принимать меры.

Распространение инфекции на территории России вышло на новый этап, согласен и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

— Если речь идет уже о передаче без завозных случаев, это значит, что вирус циркулирует в стране. Сейчас самое главное — контроль всех контактных случаев, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

На дистанции

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В субботу, 14 марта, премьер Михаил Мишустин создал и возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

— Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. Но события развиваются быстро, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения, — приводит его слова пресс-служба правительства.

Необходимость создания координационного совета при уже существующем оперативном штабе была обусловлена взаимодействием разных ведомств, отметил сенатор Валерий Рязанский.

— Решения оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, постепенно наращивают масштабы работы. Они касаются уже не только медицинского профиля или санитарно-эпидемиологической обстановки, но и транспортной инфраструктуры, работы школ и так далее. И поэтому вполне естественно, что этот процесс должен возглавить уже председатель правительства, чтобы все ведомства были включены в эту работу, — сказал Валерий Рязанский.

Запретительные меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, будут ужесточаться и дальше — постепенно будет прекращаться сообщение со всеми новыми очагами инфекции, пояснил член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич:

Если будет вспышка в каком-то из регионов, то, конечно, его нужно будет изолировать, как это было сделано с провинцией Хубэй в Китае, как это происходит с севером Италии.
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Кроме того, необходимо отменить все массовые мероприятия, включая спортивные, а условия карантина сделать более жесткими, заявил депутат.

Пристальное внимание стоит обратить на пассажиров, которые прибывают из стран, граничащих с Ираном — поток приезжающих из Азербайджана, Армении и Турции в Россию достаточно большой, а вероятность того, что они привезут коронавирус, довольно велика, добавил Валерий Рязанский.

Необходимо вводить и массовое тестирование, считает Борис Менделевич.

— Южная Корея в этом плане показывает очень хороший пример, выявляя заболевание на ранних стадиях, — сказал он.

Не знаю, насколько это реально в условиях нашей страны с огромным населением, но в любом случае необходимо наращивать темпы производства тестов на коронавирус и проверять как можно больше людей.

Тем временем Министерство просвещения рекомендовало школам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Минобрнауки дало такую же рекомендацию в отношении вузов: университеты должны начать дистанцироваться от студентов уже с понедельника, 16 марта.

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Усилили запретительные меры и в регионах. Например, в учебных заведениях Рязанской области весенние каникулы начнутся раньше установленного срока — с 17 марта, сообщила пресс-служба правительства региона. А глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об отмене массовых мероприятий до 14 апреля. В Пензенской области с 16 марта вводится режим повышенной готовности, передала пресс-служба губернатора.

Молодость заразна

Коронавирус нового типа, как и грипп, например, постоянно мутирует, объяснил Иван Коновалов.

— Пока рано говорить, какие именно его свойства и в какую сторону меняются. Несколько месяцев — недостаточный период для принципиального изменения вируса, — сказал он, добавив, что процесс этот тем не менее уже происходит.

По словам медика, если делать прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, можно предположить, что со временем патоген ослабнет.

По предварительным данным, для коронавирусов, которые передавались от животных к человеку (как, например, вызвавший вспышку атипичной пневмонии SARS), характерна постепенная потеря агрессивных свойств с течением времени.
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— Коронавирус, как и грипп, содержит РНК (рибонуклеиновую кислоту), за счет чего обладает коротким циклом размножения. Чем короче этот цикл, тем больше людей заражается и передает этот вирус друг другу. И чем больше таких фактов передачи вируса, тем больше возможностей для вируса сохранять изменения, то есть тем больше мутаций и выше вероятность, что эти мутации закрепятся в структуре вируса, — объяснил он.

Тот же SARS, добавил эксперт, был гораздо агрессивнее COVID-19. С одной стороны, это хорошо, но с другой — именно это свойство способствует его более широкому распространению, потому что передача происходит от людей, у которых процесс проходит достаточно мягко. Говоря простым языком, дети, подростки и молодежь, у которых болезнь протекает практически без симптомов, передают инфекцию дальше — старшему поколению, которое страдает уже значительно сильнее.

Справка «Известий»

Счетчик гонконгской газеты South China Morning Post вечером 15 марта показывал, что в мире зафиксировано 159 тыс. случаев заражения COVID-19, от инфекции скончались более 6 тыс. человек. Большинство заболевших по-прежнему зарегистрировано на материковой части Китая (80,8 тыс.). На втором месте оказалась Италия (24,7 тыс.), на третьем — Иран (13,9 тыс.). Сложная ситуация сложилась также в Южной Корее (8,2 тыс.) и в Испании (7,8 тыс.).

При этом смертность в Европе приближается по показателям к КНР (3,2 тыс.): в Италии, где в четыре раза меньше инфицированных, насчитывается 1809 летальных исходов.

Страны активно пытаются пресечь распространение коронавируса и принимают всё новые запретительные меры. Так, Германия с 16 марта закрывает границу с Австрией, Францией и Швейцарией. Греция приостанавливает сообщение с Италией, Испанией, Албанией, Северной Македонией. То же самое сделали Украина и Польша, а Грузия объявила о закрытии границы с Россией. Узбекистан с 16 марта закрывает авиасообщение и автомобильное сообщение с другими странами. Китайские власти заявили журналистам, что все пассажиры, которые прибывают из-за границы, будут обязаны пройти карантин за свой счет. Австрия запретит въезд гражданам РФ, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны. В Казахстане президентским указом введен режим ЧП.

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