В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Как заявил Мурашко, отвечая на вопрос «Интерфакса», остальные инфицированные остаются под наблюдением, «тяжелых случаев нет».
Министр сообщил, что «данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период». Однако, по его словам, в РФ «инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности».
«Никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет. Медслужба работает в штатном режиме. Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала», — сказал Мурашко.
Он также подчеркнул важность профилактики заражения, гигиены, мытья рук, ограничения посещения мест скопления народа, а также стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.