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13:20 (мск), источник: Интерфакс

В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — В России на данный момент выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный коронавирусом, всего случаев заболевания 66, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник.

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В РоссииВ мире
Инфицировано63+4
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Как заявил Мурашко, отвечая на вопрос «Интерфакса», остальные инфицированные остаются под наблюдением, «тяжелых случаев нет».

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Министр сообщил, что «данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период». Однако, по его словам, в РФ «инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности».

«Никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет. Медслужба работает в штатном режиме. Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала», — сказал Мурашко.

Он также подчеркнул важность профилактики заражения, гигиены, мытья рук, ограничения посещения мест скопления народа, а также стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

По данным, которые приводились оперативным штабом в воскресенье, 15 марта, в России было зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.

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