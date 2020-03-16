Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.
«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сказала она.
Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
По словам вице-премьера, порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.
Порядка 100 тыс. тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тыс. таких систем, сообщила Голикова.
«Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс., в регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала она.
Тест-системы будут распространены по всем регионам России. «Мною дано поручению Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях… которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя», — сказала Голикова, отметив, что все регионы также должны провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.
Сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом.
По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.
Расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.