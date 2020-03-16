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15:49 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории РФ.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано63+4
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сказала она.

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Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера, порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Тест-системы

Порядка 100 тыс. тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции производится в России ежедневно, на данный момент в стране имеется почти 710 тыс. таких систем, сообщила Голикова.

«Всего сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тыс., в регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, и еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — сказала она.

Тест-системы будут распространены по всем регионам России. «Мною дано поручению Роспотребнадзору, и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях… которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя», — сказала Голикова, отметив, что все регионы также должны провести обследование и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами.

Сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом.

По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.

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