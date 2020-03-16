21:14 (мск), источник: РИА Новости
Канада из-за коронавируса закроет въезд в страну для всех иностранцев
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Канада в связи с угрозой коронавируса запретит въезд в страну всем иностранным гражданам, заявил
«Мы закроем въезд в Канаду всем, кто не является ее гражданином или постоянным резидентом», — сказал премьер на
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.