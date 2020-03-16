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21:14 (мск), источник: РИА Новости

Канада из-за коронавируса закроет въезд в страну для всех иностранцев

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Канада в связи с угрозой коронавируса запретит въезд в страну всем иностранным гражданам, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

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по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 16.03
Источник: AP 2020

«Мы закроем въезд в Канаду всем, кто не является ее гражданином или постоянным резидентом», — сказал премьер на пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

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20:05 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 21:33 MSK, 16.03
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