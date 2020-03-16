21:40 (мск), источник: Forbes
Россия ограничит въезд иностранцев на полтора месяца
Россия с 18 марта вводит ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства
Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию для борьбы с распространением коронавируса, сообщило правительство. Ограничения будут действовать с 18 марта до 1 мая.
Предусмотрены несколько исключений. Запрет не коснется сотрудников посольств и консульств, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, а также поездных и локомотивных бригад. Кроме того, границы останутся открытыми для членов официальных делегаций и лиц с дипломатическими и служебными визами. Разрешат въезд и тем, кто едет в Россию в связи со смертью близкого родственника, и лицам, следующих транзитом через российские аэропорты.
О запрете на въезд
По данным на 16 марта, в России зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек заболели уже на территории России после контактов с инфицированными. 15 марта Россия закрыла для людей границы с Польшей и Норвегией. 13 марта правительство сообщило об ограничении авиасообщения с Европой: разрешили летать только в столицы государств.