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21:40 (мск), источник: Forbes

Россия ограничит въезд иностранцев на полтора месяца

Россия с 18 марта вводит ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства из-за коронавируса. Запрет будет действовать до 1 мая, предусмотрены исключения.

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Выздоровело78 078+2 044
по данным JHU CSSE на 21:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию для борьбы с распространением коронавируса, сообщило правительство. Ограничения будут действовать с 18 марта до 1 мая.

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Предусмотрены несколько исключений. Запрет не коснется сотрудников посольств и консульств, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, а также поездных и локомотивных бригад. Кроме того, границы останутся открытыми для членов официальных делегаций и лиц с дипломатическими и служебными визами. Разрешат въезд и тем, кто едет в Россию в связи со смертью близкого родственника, и лицам, следующих транзитом через российские аэропорты.

О запрете на въезд премьер-министр Михаил Мишустин лично уведомил по телефону своих коллег из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По данным на 16 марта, в России зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек заболели уже на территории России после контактов с инфицированными. 15 марта Россия закрыла для людей границы с Польшей и Норвегией. 13 марта правительство сообщило об ограничении авиасообщения с Европой: разрешили летать только в столицы государств.

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18:32 (мск)© Ньюстюб
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