МВД приостановит оформление приглашений на въезд в Россию

Ранее в понедельник правительство РФ решило
«МВД России и его территориальным органам с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам», — говорится в документе.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.