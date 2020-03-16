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23:10 (мск), источник: Ведомости

Франция отменяет платежи за жилье на время борьбы с коронавирусом

Франция временно отменяет плату за коммунальные услуги и аренду жилья, сообщает Reuters со ссылкой на телевизионное обращение президента Эммануэля Макрона. Это одна из мер, которые президент вводит для борьбы с коронавирусом.

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по данным JHU CSSE на 23:13 MSK, 16.03
Источник: AFP 2020

Франция также вводит 15-дневный запрет на свободное передвижение внутри страны: с 17 марта, 12.00 по местному времени, жители смогут выходить на улицу только по жизненно надобным делам.

Одновременно с ограничениями для пешеходов Франция запретит выезд из страны в другие страны шенгенской зоны. Решение было принято в сотрудничестве с другими членами Евросоюза, отметил Макрон. На время борьбы с коронавирусом в стране приостанавливается работа над пенсионной и другими реформами и откладывается второй тур муниципальных выборов.

Президент отметил, что такси и отели «будут мобилизированы» на борьбу с коронавирусом. Государство предоставит на борьбу с инфекцией кредитные гарантии на €300 млрд. Источник Reuters в министерстве финансов Франции утверждает, что план предоставления гарантий будет представлен в ближайшие недели, но при этом будет иметь обратную силу.

За сутки число заболевших от коронавируса во Франции выросло на 1210, до 6633 случаев. От заболевания COVID-19 скончалось 148 человек. Число заболевших COVID-19 во всем мире составляет 153 517 человек, летальных исходов — 5735, указано в ежедневном бюллетене ВОЗ от 15 марта. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек.

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14:17 (мск)© Ньюстюб
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