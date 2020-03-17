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01:05 (мск), источник: РИА Новости

За сутки коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние 24 часа, 862 человека скончались, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус COVID-19
16 мартаПравительство запретило въезд иностранцам в Россию
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+27
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано181 355+13 906
Скончалось7 118+678
Выздоровело78 085+2 051
по данным JHU CSSE на 01:13 MSK, 17.03
Источник: AP 2020

По данным ВОЗ, за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 — на территории материкового Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.

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За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 — за пределами КНР.

При этом вирус охватил уже 151 страну.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19.

Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.

Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.

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16 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 01:13 MSK, 17.03
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