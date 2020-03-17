За сутки коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек

По данным ВОЗ, за сутки выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 — на территории материкового Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.
За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 — за пределами КНР.
При этом вирус охватил уже 151 страну.
Распространение коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19.
Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.
Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на