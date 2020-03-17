ВОЗ перестала специально выделять Китай в отчетах о коронавирусе

В организации объяснили свое решение тем, что число случаев заболеваемости коронавирусом и смертей за пределами Китая превысило эти показатели в самом Китае. Согласно опубликованному отчету ВОЗ, число заражения коронавирусом за последние сутки за пределами Китая составило 13 874, в Китае — 29. В КНР от COVID-19 умерли 14 человек, в остальных странах — 848.
11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. Распространение заболевания началась в декабре прошлого года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек.
С 18 марта Россия из-за угрозы коронавируса запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщило 16 марта правительство страны. Решение было принято после переговоров премьера Михаила Мишустина с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Запрет будет действовать до 1 мая. Он не затронет дипломатов и представителей, водителей и экипажей международного транспорта. Также иностранцы могут приехать в Россию по визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.