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03:36 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ перестала специально выделять Китай в отчетах о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от выделения данных о коронавирусной инфекции в Китае среди других стран. Ранее для страны, с которой началось распространение заболевания, в отчетах ВОЗ отводилась специальная отдельная графа.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+27
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано181 580+14 131
Скончалось7 138+698
Выздоровело78 943+2 909
по данным JHU CSSE на 03:33 MSK, 17.03
Источник: Reuters

В организации объяснили свое решение тем, что число случаев заболеваемости коронавирусом и смертей за пределами Китая превысило эти показатели в самом Китае. Согласно опубликованному отчету ВОЗ, число заражения коронавирусом за последние сутки за пределами Китая составило 13 874, в Китае — 29. В КНР от COVID-19 умерли 14 человек, в остальных странах — 848.

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11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. Распространение заболевания началась в декабре прошлого года с административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек.

С 18 марта Россия из-за угрозы коронавируса запретит въезд иностранцев и лиц без гражданства, сообщило 16 марта правительство страны. Решение было принято после переговоров премьера Михаила Мишустина с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Запрет будет действовать до 1 мая. Он не затронет дипломатов и представителей, водителей и экипажей международного транспорта. Также иностранцы могут приехать в Россию по визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.

Распространение коронавируса: закрытие границ и ужесточение карантина
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16 марта© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 03:33 MSK, 17.03
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