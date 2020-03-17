22:18 (мск), источник: ТАСС
Биография Эдуарда Лимонова
17 марта стало известно о смерти Эдуарда Лимонова.
Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1958 году окончил в Харькове восьмилетнюю школу. С юности увлекался стихами, затем переключился на прозу и журналистику. С 1967 по 1974 год проживал в Москве. Псевдоним «Лимонов» ему придумал
В 1974 году эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. Несколько лет работал корректором в
Затем последовали романы «История его слуги», «Дневник неудачника», «Смерть современных героев», автобиографическую трилогию «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «…У нас была Великая эпоха». В 1991 году Лимонов вернулся в Россию, в 1992-м получил российское гражданство. Среди его работ также романы «Последние дни супермена», сборник рассказов «Девочка-зверь», сборники политических эссе и исторических
Известен также как политический деятель. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал
В 2006 году была создана коалиция «Другая Россия», которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия». В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации. Лимонов намеревался участвовать в выборах президента России 2012 года, однако ЦИК отказал ему в регистрации.