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17 марта, источник: РИА Новости

Во всех европейских странах выявили коронавирус

БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. Во всех европейских странах выявили коронавирус.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано114+24
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано196 639+15 439
Скончалось7 893+778
Выздоровело80 840+2 755
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 23:53 MSK, 17.03
Источник: РИА Новости

Черногория оставалась последней страной, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.

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«Речь идет о лицах женского пола, одна 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, пораженных эпидемией», — сказал глава правительства.

Ранее черногорские власти закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия, ограничили въезд черногорцев в несколько стран и установили медицинский надзор для прибывших из ряда государств. Кроме того, закрыта граница и прервано авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.

Как рассказал РИА Новости сербский эпидемиолог доктор Зоран Радованович, Подгорица так долго оставалась единственной европейской страной без коронавируса благодаря небольшому населению — чуть более 600 тысяч человек.

«Кроме того, они успешно выявили всех, кто контактировал с больными и вовремя их изолировали, видно, что трудятся и у них есть технические возможности», — отметил он.

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17 марта© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 23:53 MSK, 17.03
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