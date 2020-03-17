Во всех европейских странах выявили коронавирус

Черногория оставалась последней страной, где не было заразившихся, однако
«Речь идет о лицах женского пола, одна 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, пораженных эпидемией», — сказал глава правительства.
Ранее черногорские власти закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия, ограничили въезд черногорцев в несколько стран и установили медицинский надзор для прибывших из ряда государств. Кроме того, закрыта граница и прервано авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.
Как рассказал РИА Новости сербский эпидемиолог доктор Зоран Радованович, Подгорица так долго оставалась единственной европейской страной без коронавируса благодаря небольшому населению — чуть более 600 тысяч человек.
«Кроме того, они успешно выявили всех, кто контактировал с больными и вовремя их изолировали, видно, что трудятся и у них есть технические возможности», — отметил он.