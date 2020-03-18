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01:13 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

МУРМАНСК, 18 мар — РИА Новости. Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 01:13 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

«В Мурманске ищут моряка, сбежавшего из инфекционной больницы, куда он был доставлен на карантин с подозрением на коронавирус», — говорится в сообщении.

Поясняется, что это россиянин, ему 68 лет. У него зафиксировали симптомы ОРВИ, поэтому во вторник его сняли с рыболовецкого судна «Стакфелл», прибывшего из Норвегии, мужчине сделали тесты на коронавирус.

«Он отказался от госпитализации, после чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватории», — пояснили в штабе.

Однако вечером моряк сбежал из приемного отделения. Врачи оповестили о случившемся полицию. Силовики мужчину пока не нашли.

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