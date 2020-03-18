В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

«В Мурманске ищут моряка, сбежавшего из инфекционной больницы, куда он был доставлен на карантин с подозрением на коронавирус», — говорится в сообщении.
Поясняется, что это россиянин, ему 68 лет. У него зафиксировали симптомы ОРВИ, поэтому во вторник его сняли с рыболовецкого судна «Стакфелл», прибывшего из Норвегии, мужчине сделали тесты на коронавирус.
«Он отказался от госпитализации, после чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватории», — пояснили в штабе.
Однако вечером моряк сбежал из приемного отделения. Врачи оповестили о случившемся полицию. Силовики мужчину пока не нашли.