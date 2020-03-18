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01:45 (мск), источник: Интерфакс

Сбежавшего из-под коронавирусного карантина моряка нашли в Мурманске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — В Мурманске найден 68-летний мужчина, который во вторник был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но сбежал из больницы, сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 02:13 MSK, 18.03
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«Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор», — говорится в сообщении.

Моряк сбежал во вторник около 20:00 мск. К поискам присоединилась полиция.

Мужчина — член экипажа судна «Стакфелл» (STAKFELL, компания-судовладелец ООО «Баренцбиоресурс»). Он был госпитализирован с повышенной температурой тела. По данным АО «Мурманский морской рыбный порт», 11 дней назад судно находилось в порту Киркенеса (Норвегия).

В понедельник в Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован ирландец, который участвовал в частном международном шахматном турнире. Затем на коронавирусный карантин пришлось отправиться и мэру Мурманска Евгению Никоре, посетившему тот шахматный турнир.

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