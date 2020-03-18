Сбежавшего из-под коронавирусного карантина моряка нашли в Мурманске

«Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор», — говорится в сообщении.
Моряк сбежал во вторник около 20:00 мск. К поискам присоединилась полиция.
Мужчина — член экипажа судна «Стакфелл» (STAKFELL, компания-судовладелец ООО «Баренцбиоресурс»). Он был госпитализирован с повышенной температурой тела. По данным АО «Мурманский морской рыбный порт», 11 дней назад судно находилось в порту Киркенеса (Норвегия).
В понедельник в Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован ирландец, который участвовал в частном международном шахматном турнире. Затем на коронавирусный карантин пришлось отправиться и мэру Мурманска Евгению Никоре, посетившему тот шахматный турнир.