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02:23 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано114+24
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано197 168+15 588
Скончалось7 905+767
Выздоровело80 840+1 897
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 02:53 MSK, 18.03
Источник: РИА "Новости"

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 112.

Кроме того, согласно данным организации, за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7426.

Отмечается, что за последние сутки вирус был обнаружен в восьми новых странах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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