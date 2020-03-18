11:25 (мск), источник: ТАСС
ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России
В ходе операции силовики изъяли 193 единицы огнестрельного оружия.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ФСБ России выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность жителей Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщили в ЦОС.
«В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников
В ходе обысков изъято 193 единицы огнестрельного оружия, пресечена деятельность десяти подпольных мастерских по переделке оружия.