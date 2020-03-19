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01:58 (мск), источник: ТАСС

Борт «Аэрофлота» с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Самолет «Аэрофлота» с российскими туристами на борту вылетел из столицы Черногории Подгорицы в Москву. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

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Источник: Reuters

«Самолет компании “Аэрофлот” с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. В самолете находятся пассажиры “Аэрофлота” и “Победы”. Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс», — сказал дипломат.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту Подгорицы, на рейс в Москву зарегистрировались 157 человек. Посольство РФ организовало для российских граждан перевозку автобусным транспортом к месту вылета.

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В Черногории находятся около 1800 российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом. Ранее российские дипломаты добились от черногорской стороны принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний, сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории, продолжается работа по отправке соотечественников на родину.

Во вторник авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка» «Победа» заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что черногорская сторона увязала свое разрешение на пролет российских бортов, направляющихся за российскими гражданами, с вывозом этими бортами из России черногорских граждан. «То есть ответственность за черногорских граждан в России была переложена на Россию же, я такого ни в одном учебнике не читала и в практике такого не видела», — заявила Захарова.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло с двух до восьми человек. В настоящее время в Черногории под санитарным надзором находятся 3 523 человека. Два первых случая коронавируса были зафиксированы в Черногории во вторник, это женщины, которые вернулись в страну из-за границы. До этого момент Черногория оставалась единственной страной в Европе, где официально не было коронавируса.

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