Борт «Аэрофлота» с российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

«Самолет компании “Аэрофлот” с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. В самолете находятся пассажиры “Аэрофлота” и “Победы”. Онкобольной россиянин также был благополучно зарегистрирован на рейс», — сказал дипломат.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту Подгорицы, на рейс в Москву зарегистрировались 157 человек. Посольство РФ организовало для российских граждан перевозку автобусным транспортом к месту вылета.
В Черногории находятся около 1800 российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом. Ранее российские дипломаты добились от черногорской стороны принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний, сообщил ТАСС
Во вторник авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка» «Победа» заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров
Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло с двух до восьми человек. В настоящее время в Черногории под санитарным надзором находятся 3 523 человека. Два первых случая коронавируса были зафиксированы в Черногории во вторник, это женщины, которые вернулись в страну