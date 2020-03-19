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04:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Заканчивается дело о коррупции и махинациях на Лубянке.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», по ходатайству следствия были продлены до одного года, то есть до окончания следствия, сроки арестов бывшим заместителям начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову, «банковского» отдела того же управления Кириллу Черкалину и оперативнику Андрею Васильеву. При этом выяснилось, что полковник Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого не только признал свою вину, но и дал показания в отношении двух других полковников.

Московский гарнизонный военный суд практически одновременно рассмотрел ходатайства СКР о продлении до 24 апреля сроков арестов полковникам Фролову, Черкалину и Васильеву, которые заканчивались 24 марта. Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.

Напомним, что всех трех полковников следствие обвиняет в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 млн руб., а Кирилла Черкалина — персонально в получении взяток в размере $850 тыс., или 52 млн руб. по курсу ЦБ, за общее покровительство от экс-владельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова.

Защита всех трех фигурантов, отмечая, что следствие по делам фактически закончено, предложила перевести обвиняемых из СИЗО под домашний арест. Адвокат Кирилла Черкалина особо подчеркнул, что его подзащитный еще летом прошлого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, признал свою вину и дал показания, которые помогли следственным органам.

«Черкалин не может помешать следствию, поскольку заинтересован в доведении следственных действий до конца с максимальной объективностью», — отметил представитель полковника.

Защитники двух других офицеров, напротив, пытались доказать суду, что их уголовное преследование незаконно. В частности, они отмечали, что Сергей Гляделкин необоснованно признан потерпевшим по уголовному делу, так как следствие считает, что они в результате мошенничества получили доли в коммерческой структуре. А Сергей Гляделкин владел ею не напрямую, а через ряд других компаний. Да и ущерб ими нанесен не был, поскольку вся ситуация с получением долей развивалась вокруг проекта на застройку, который к тому времени уже был реализован.

Суд тем не менее удовлетворил требования СКР. Таким образом, до 24 марта, за месяц до окончания арестного срока, полковникам должны предъявить окончательное обвинение, после чего они приступят к ознакомлению с материалами следствия. Выделенное уголовное дело в отношении Кирилла Черкалина будет рассмотрено судом в особом порядке. Его предполагаемых сообщников будут судить в обычном режиме.

Отметим, что Дмитрия Фролова проверяют на причастность к ряду коррупционных эпизодов, о которых следствию в рамках сделки рассказал Кирилл Черкалин. Офицер, курировавший по долгу службы Банк России и АСВ, получил известность после того, как у него обнаружили и по решению суда конфисковали имущество, в том числе деньги, часы и драгоценности, оцениваемое в 6,5 млрд руб.

Алексей Соковнин

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