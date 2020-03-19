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07:51 (мск), источник: ТАСС

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

ТАСС, 19 марта. Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

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В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано218 815+20 663
Скончалось8 810+856
Выздоровело84 114+2 154
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:13 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной. Сотрудники МО МВД России “Свободненский” установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободной массовой информации»). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Как рассказала в среду журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, эпидемическая ситуация в области остается стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями значительно ниже пороговых значений и даже ниже показателей соседних регионов Дальнего Востока. Подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом нет.

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