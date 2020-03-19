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04:58 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

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В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано217 977+20 481
Скончалось8 800+860
Выздоровело84 100+2 189
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:13 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

«С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 млн человек, прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что проводимый комплекс противоэпидемических мероприятий не позволил допустить осложнения эпидемиологической ситуации на территории РФ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

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