В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

Место, где летчик принял последний бой, нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. Как отмечается, поиск был осложнен из-за сложного рельефа местности.
«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», — рассказывается в сюжете.
Эту территорию освободили солдаты и офицеры 25-й бригады сирийских вооруженных сил, до переднего края оттуда около семи километров.
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК. Летчик пытался держать самолет в воздухе до последнего. Он успел доложить об атаке, после чего катапультировался.
На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Когда те подобрались близко, он подорвал себя гранатой. Здесь же прозвучали его последние слова «Это вам за пацанов».
Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России. Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил.
Семья решила похоронить его в родном Воронеже. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.