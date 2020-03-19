Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: «Я за карантин в Москве. Вопрос в цене закрытия»

Пандемия нового коронавируса была объявлена неделю назад. На 18 марта в мире зафиксировано более 215 тысяч подтверждённых больных. В России их пока очень мало — 147 человек, но паника нарастает: из аптек пропадают медицинские маски, из магазинов — туалетная бумага и гречка, из офисов — люди.
«Вот вы снова тратите мое время, телеканалы показывают одни и те же картинки, а разъяснительной работы ноль», — начинает разговор Проценко, который одновременно подписывает документы, просматривает почту на компьютере и сообщения в телефоне.
Би-би-си: Так мы сейчас и попросим разъяснить.
Д. П.: Да чтобы разъяснить, надо просто сайты ходить читать, официальные сайты. Там максимум информации.
Би-би-си: Денис Николаевич, скажите, сколько сейчас заболевших?
Д. П.: Всего в Москве к 18 марта зарегистрировано 86 случаев. Среди них есть и наши пациенты старше 65 лет, прилетевшие из очагов заражения и общавшиеся с прилетевшими. Но их болезнь не протекает тяжело. Они не находятся на искусственной вентиляции легких.
Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ.
Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии.
Би-би-си: Аппаратов ИВЛ хватает?
Д. П.: Пока мы обходимся городской сетью. В ней более 5000 единиц
Би-би-си: У вас вчера сбежал пациент. Нашли?
Д. П.: Нашли.
Би-би-си: Как они сбегают?
Д. П.: Они разворачиваются и уходят.
Би-би-си: А что они говорят, когда их возвращают в больницу?
Д. П.: Ничего не говорят. «Я нормально себя чувствую, лучше дома буду».
Би-би-си: Они успевают до дома доехать?
Д. П.: Конечно. Больше того, приезжая домой, они еще и не открывают участковому дверь. Не пускают — и все. «Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать». Они нас не слышат. Не понимают, что для старших людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие.
Другие, наоборот, жалуются на недостаточное внимание врачей. При этом вирус у них может быть не подтвержден. У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить? Потом появляются посты в «Фейсбуке» в духе: «Я лежу четвертый день, у меня только меряют температуру, больше никто не приходит и никак не лечат».
Да что там говорить, люди хайпят, как могут: плакаты HELP! вывешивают, выбрасывают из окон полотенце с американским флагом. Жалуются, а чего вы четвертый день даете нам йогурт без вкуса…
Би-би-си: Вы их не хотите убить потом?
Д. П.: Да нет.
Би-би-си: Поэтому вы врач, а мы нет. А психологическое состояние пациентов как оцениваете?
Д. П.: Они находятся взаперти… Тяжелое оно. У нас работают психологи, город помогает специалистами. Для некоторых пациентов приход психолога — это дополнительный вызов, ведь у наших людей в голове до сих пор тонкая грань между психологом и психиатром.
Би-би-си: А врачи? Вы сказали, что в Москве нет заболевших врачей. Это только благодаря защитным костюмам или еще они
Д. П.: Может, они
Би-би-си: Вы к такому сценарию готовы?
Д. П.: Ну вот по городу меры принимаются, к нам волонтеры идут в больницу. Это врачи самых разных профилей и опыта, которые сами бесплатно готовы помогать, чем надо: документы, уколы, обходы. Кадров нам хотелось бы больше. Не откажемся от них. Город сейчас присылает дополнительно врачей.
Би-би-си: К пику когда готовиться?
Д. П.: Никто не знает, дойдем мы до него или нет.
Медики всегда готовятся к самому неблагоприятному варианту, лучше быть перестраховщиками.
Би-би-си: А психологически врачи как настроены?
Д. П.: Мы делаем свою работу, в ней ничего не меняется.
Би-би-си: Нет ощущения, что раз пандемия, то все сразу сложнее?
Д. П.: Нет, есть понятные инструкции — скрипты,
Би-би-си: Смены обычные?
Д. П.: Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи — все мои герои. Я ими восхищаюсь.
Би-би-си: Какая зарплата у врачей?
Д. П.: Врач в среднем у нас получает около 140 тысяч, плюс правительство выделило грант для людей, работающих здесь с коронавирусом. Дополнительно 70 тысяч для врачей, 50 тысяч для медицинских сестер, 30 тысяч для прочего медицинского персонала.
Би-би-си: СМИ могут
Д. П.: Остановить истерику.
Би-би-си: Какие ее главные признаки?
Д. П.: Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают. Вот я сейчас спрашивал у ваших коллег, зачем они пришли сюда в респираторах. Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция.
Би-би-си: А слухи, что у нас мало проводят тестов и не так, как надо?
Д. П.: Ну что значит не так, как надо? Мазок берется из носа или ротоглотки, берется кровь. Да, был пул пациентов, у которых брали мочу и мазки из прямой кишки, это не заработало. Но, к сожалению, наши люди очень часто показывают уровень необразованности. Я максимально открыт, и вся эта информация лежит на официальных сайтах. Я веду открытую страницу больницы в «Фейсбуке», и от штаба имею простую вводную: говорить все, как есть.
Би-би-си: Насколько паника мешает?
Д. П.: На ее фоне, например, обращаются в поликлиники, даже когда нет повода, поглощая ресурсы. Например, врачи вместо работы объясняют, что не нужно делать анализ, если у вас нет температуры и других признаков болезни. Потому что рутинный анализ ничего не дает.
Би-би-си: Вы отсюда вообще уходите?
Д. П.: Иногда ухожу. Есть другие пациенты в других стационарах, их надо обсуждать, есть заседания штаба…
Би-би-си: А дома бываете?
Д. П.: Иногда бываю, надо же
Би-би-си: Бороду обидно было сбривать под маску?
Д. П.: Работа такая.
Би-би-си: Вы в «Фейсбуке» рекомендовали тем, кто самоизолировался, сервис доставки вина. Успокойте нас, вино же полезно?
Д. П.: Пить полезно, напиваться — нет. Смысл поста был глубже: он о том, что не надо идти в магазин, что в самоизоляции в Москве можно чувствовать себя комфортно с сервисами доставок.
Би-би-си: Вы считаете, что самоизоляция — это самая эффективная мера сейчас?
Д. П.: Да.
Би-би-си: А когда мы можем прийти к карантину в городе?
Д. П.: Это компетенция главного санитарного врача города.
Би-би-си: Вы сами за то, чтобы город закрыли?
Д. П.: Да. Как врач — да. Это нас обезопасит. Весь вопрос — цена закрытия. Весь вопрос — где та сверхмера.
Би-би-си: А как в этом случае, например, с собакой гулять? Если на улицу выйти нельзя?
Д. П.: Слушайте, вы знаете, как работали китайские реаниматологи? Они перед дежурством надевали утром памперсы и 12 часов не выходили из отделения реанимации. Понимаете, что такое эпидемия? Люди так делали, чтобы каждый раз не менять дорогостоящий костюм защиты и чтобы экономить время. Это та самая самоотдача и то самое верное понимание ситуации.
Ни поесть, ни попить, ни сходить в туалет. Как работают врачи во время эпидемии коронавируса.
Би-би-си: Это врачи. А у обывателя вечный торг с собой: ну хорошо, в школу я ребенка не отправила, а вот на танцы сходит, заплатили же. Или вот доставку я заказала, а кефир забыла, ну зайду в магазин быстро. И так во всем.
Д. П.: Знаете, моей дочери 16 лет. Ну, подросток, не очень со мной общается. Она на изоляции дома. Вчера мне пишет: «Ты когда будешь? Я тебе есть приготовила». Я испугался: «Что случилось?» А она говорит: «Так скучно, что заняться нечем». Самоизоляция может быть очень полезной.