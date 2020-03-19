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11:05 (мск), источник: ТАСС

Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве

У нее были хронические заболевания.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось1
Выздоровело5
Инфицировано218 827+20 634
Скончалось8 810+856
Выздоровело84 121+2 160
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но, но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2 <…> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний», — сказали в штабе.

Информацию о смерти женщины подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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