Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве

Там заявили со ссылкой на главного патологоанатома столицы профессора Олега Зайратьянца, что тело направили на вскрытие с диагнозом вирусная пневмония, однако выяснилось, что причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.
Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии, и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.
Ранее оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что в инфекционной больнице от коронавируса умерла 79-летняя женщина. Это первый случай смерти пациента с вирусом в России.
Женщину госпитализировали 13 марта, но по просьбе родственников на следующий день ее перевели на лечение в частную клинику. После того как врачи диагностировали у нее коронавирус, пациентку направили в инфекционную больницу № 2 и положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.
Близкие родственники умершей находятся под наблюдением медиков, тяжелых симптомов COVID-19 у них нет.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в России подтвердили 147 случаев заражения, один человек умер.
Всего в мире заразились около 218 тысяч человек, более 8,5 тысячи скончались.