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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили причины смерти пациентки с коронавирусом в Москве, сообщили в штабе по контролю ситуации с заболеванием.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось1
Выздоровело5
Инфицировано222 643+19 114
Скончалось9 115+910
Выздоровело84 506+2 399
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

Там заявили со ссылкой на главного патологоанатома столицы профессора Олега Зайратьянца, что тело направили на вскрытие с диагнозом вирусная пневмония, однако выяснилось, что причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.

Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии, и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.
Олег Зайратьянц

Ранее оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что в инфекционной больнице от коронавируса умерла 79-летняя женщина. Это первый случай смерти пациента с вирусом в России.

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Женщину госпитализировали 13 марта, но по просьбе родственников на следующий день ее перевели на лечение в частную клинику. После того как врачи диагностировали у нее коронавирус, пациентку направили в инфекционную больницу № 2 и положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.

Близкие родственники умершей находятся под наблюдением медиков, тяжелых симптомов COVID-19 у них нет.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в России подтвердили 147 случаев заражения, один человек умер.

Всего в мире заразились около 218 тысяч человек, более 8,5 тысячи скончались.

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