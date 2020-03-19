На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

«На Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ “Оскорбление представителя власти”», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что адвокат актера Алим Бишенов будет добиваться его освобождения «в ближайшее время».
Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, Емельянов оскорбил полицейского, прибывшего для «пресечения противоправных действий в отношении врача скорой помощи».
Инцидент случился накануне на западе Москвы, во 2-м Мосфильмовском переулке. Скорая помощь приехала в квартиру, по предварительным данным, к пьяному Емельянову, но тот на попытку помочь ответил оскорблениями. Дебош продолжился и после прибытия полицейских. Актера увезли в отделение полиции, где он провел ночь.
Примечательно, что в момент ЧП с ним, по данным защиты, оказалась модель Екатерина Бобкова, фигурировавшая в качестве свидетельницы по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как объяснил адвокат, их с Емельяновым «связывают дружеские отношения», а в той квартире она оказалась «по стечению обстоятельств».