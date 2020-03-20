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00:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Майор остался без звездочек

Экс-глава антикоррупционного отдела осужден за взятку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Алтайском крае завершился суд над бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Барнаула 40-летним Андреем Абрамовым. По версии следствия, борец с коррупцией за взятку 1,3 млн руб. обещал оградить двух бизнесменов от проверок, при получении первого транша в 700 тыс. руб. он был задержан. Экс-полицейскому назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф в десятикратном размере взятки — 13 млн руб. Дополнительным наказанием для него стало лишение звания майора.

В Железнодорожном райсуде Барнаула огласили приговор экс-начальнику антикоррупционного отдела полиции города Андрею Абрамову. Дело в отношении полицейского следственные органы возбудили в июне 2019 года. Основанием послужило заявление о вымогательстве взятки, с которым в краевое управление ФСБ обратились двое предпринимателей, занимающихся производством и реализацией минеральных удобрений.

Бизнесмены утверждали, что руководитель ОЭБиПК Абрамов требует от них 1,3 млн руб., обещая оградить их бизнес от проверок силовиков.

Первый транш взятки, 700 тыс. руб., необходимо было отдать 6 июня у бара «13» — излюбленного места отдыха борца с коррупцией. Майора Абрамова задержали с поличным: чекисты, под контролем которых проходила встреча, фиксировали передачу денег на видеокамеру.

Как рассказала «Ъ» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева, полицейскому вменили в вину получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

С санкции суда майора взяли под стражу, на его имущество (квартира, гараж и автомашина Ford) общей стоимостью около 3,5 млн руб. наложили арест.

ГУ МВД по Алтайскому краю организовало внутреннюю проверку, по результатам которой Андрея Абрамова уволили из органов по компрометирующим основаниям. В сентябре 2019 года расследование дела было завершено.

Ни на следствии, ни в судебном процессе бывший борец с коррупцией вину не признал, утверждая, что в деле недостаточно доказательств. Суд посчитал иначе. Председательствующая в процессе Елена Пашкова, сочтя вину экс-полицейского установленной, назначила ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это нижняя планка санкций по данной статье УК, максимальное же наказание по ней — 15 лет заключения. Также бывшего стража порядка обязали выплатить штраф 13 млн руб. (десятикратный размер взятки). Помимо этого обвиняемого лишили звания майора. Защита заявила, что будет добиваться отмены несправедливого, по ее мнению, приговора.

Напомним, в конце прошлого года в Барнауле вынесли приговор экс-начальнику УЭБиПК регионального главка МВД России Вадиму Надвоцкому. За взятку 13 млн руб. главному борцу с коррупцией Алтайского края присудили четыре года лишения свободы. По апелляционному представлению прокуратуры, посчитавшей наказание недостаточно суровым, к назначенному ему сроку добавили два года.

Константин Воронов, Новосибирск

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