Майор остался без звездочек

00:33 (мск), источник: Коммерсантъ
В Алтайском крае завершился суд над бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Барнаула 40-летним Андреем Абрамовым. По версии следствия, борец с коррупцией за взятку 1,3 млн руб. обещал оградить двух бизнесменов от проверок, при получении первого транша в 700 тыс. руб. он был задержан.
В Железнодорожном райсуде Барнаула огласили приговор
Бизнесмены утверждали, что руководитель ОЭБиПК Абрамов требует от них 1,3 млн руб., обещая оградить их бизнес от проверок силовиков.
Первый транш взятки, 700 тыс. руб., необходимо было отдать 6 июня у бара «13» — излюбленного места отдыха борца с коррупцией. Майора Абрамова задержали с поличным: чекисты, под контролем которых проходила встреча, фиксировали передачу денег на видеокамеру.
Как рассказала «Ъ» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева, полицейскому вменили в вину получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
С санкции суда майора взяли под стражу, на его имущество (квартира, гараж и автомашина Ford) общей стоимостью около 3,5 млн руб. наложили арест.
ГУ МВД по Алтайскому краю организовало внутреннюю проверку, по результатам которой Андрея Абрамова уволили из органов по компрометирующим основаниям. В сентябре 2019 года расследование дела было завершено.
Ни на следствии, ни в судебном процессе бывший борец с коррупцией вину не признал, утверждая, что в деле недостаточно доказательств. Суд посчитал иначе. Председательствующая в процессе Елена Пашкова, сочтя вину
Напомним, в конце прошлого года в Барнауле вынесли приговор
Константин Воронов, Новосибирск