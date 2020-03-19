В России вылечили четырех пациентов с коронавирусом

«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни».
Ранее из московской клинической больницы выписали первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от COVID-19 полностью излечились уже пять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. По последним данным, по всему миру заразились более 220 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.
В России зафиксировали 199 случаев заражения, 19 марта пожилая женщина с диагностированным коронавирусом умерла от оторвавшегося тромба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.