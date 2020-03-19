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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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19:26 (мск), источник: РИА Новости

В России вылечили четырех пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Из московской инфекционной больницы выписали еще четырех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось1+1
Выздоровело9+1
Инфицировано230 055+17 439
Скончалось9 358+631
Выздоровело84 557+1 350
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: РИА Новости

«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни».

Вице-мэр уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин, пациенты находятся в хорошем состоянии.

Ранее из московской клинической больницы выписали первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Москве от COVID-19 полностью излечились уже пять человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. По последним данным, по всему миру заразились более 220 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.

В России зафиксировали 199 случаев заражения, 19 марта пожилая женщина с диагностированным коронавирусом умерла от оторвавшегося тромба.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Из больницы в Коммунарке после карантина выписали 106 пациентов
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19:36 (мск)© Ньюстюб
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