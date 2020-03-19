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20:18 (мск), источник: Интерфакс

В Китае смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в остальных странах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — В китайском Ухане, который стал в КНР эпицентром распространения коронавирусной инфекции скончались 1,4% зараженных COVID-19. Это намного ниже мировых данных смертности в условиях пандемии, сообщает научный журнал Nature Medicine со ссылкой на данные китайских исследователей.

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Так, по данным группы исследователей, вероятность летального исхода после развития симптомов от вируса в Ухане более чем в два раза ниже мирового показателя.

Как сообщала в этом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаях заражения.

Если взять данные по Италии, которая оказалась эпицентром заболевания в Европе, то, по подсчетам издания South China Morning Post, в стране 35 713 случаев заболевания и 2978 погибших. То есть 8,3% погибших.

В то же время некоторые эксперты предположили, что точный уровень смертности от нового коронавируса на деле может быть ниже. В исследовании поясняется, что оценка истинного количества случаев является крайне сложной в условиях перегруженной системы здравоохранения, которая не может эффективно выявлять количество случаев.

Накануне власти Китая сообщили только об одном новом внутреннем факте заражения COVID-19 в то время, как на пике эпидемии в стране ежедневно выявлялось более тысячи зараженных.

По состоянию на 19 марта, в Китае выявлено 80 928 случаев заражения новым коронавирусом, 3245 скончались. При этом свыше 70,4 тыс. инфицированных уже выздоровели, более 7,2 тыс. находятся на стадии лечения.

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