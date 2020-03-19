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20:10 (мск), источник: Интерфакс

Трамп счел противовирусные препараты более актуальными, нежели вакцина от COVID

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Поскольку на разработку вакцины против коронавируса уйдет немало времени, в нынешних условиях особую значимость приобретает терапия с использованием противовирусных препаратов, заявил президент США Дональд Трамп.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: AP 2020

«Итак, мы отменили бюрократические препоны для разработки вакцины и программ терапий настолько быстрыми темпами, насколько возможно — намного раньше, чем кто-либо хотя бы задумался сделать это. Как вы знаете, ранее на этой неделе мы начали первые клинические испытания варианта вакцины против вируса — это началось в рекордные сроки, в течение нескольких недель», — напомнил американский президент.

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По его словам, в разработке находятся сразу несколько препаратов.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

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