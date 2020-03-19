Трамп счел противовирусные препараты более актуальными, нежели вакцина от COVID

«Итак, мы отменили бюрократические препоны для разработки вакцины и программ терапий настолько быстрыми темпами, насколько возможно — намного раньше, чем
По его словам, в разработке находятся сразу несколько препаратов.
Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.
Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.