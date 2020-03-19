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21:32 (мск), источник: Известия

Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, «Известиям» рассказали представители крупнейших банков России.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано236 384+21 490
Скончалось9 790+1 058
Выздоровело84 960+1 647
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: Известия

В данных устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, следовательно, не проходя обработку. В то время как вирус, по данным Роспотребнадзора, на бумаге сохраняется в течение 3−4 дней.

Банкиры заявили, что вносить деньги в банкомат может кто угодно и невозможно отследить, болен человек коронавирусом или нет.

Вместе с тем введение дополнительных мер защиты, обеспечение дезинфекции и внедрение допоборудования для ресайклеров — слишком затратное дело, и которое может заработать только в перспективе, когда пандемия уже пройдет.
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В Центробанке на текущий момент не принимают каких-либо действий в отношении финансово-кредитных организаций на фоне распространения коронавируса. Регулятор опирается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая не призывает отказываться от использования наличных, хотя и признает, что теоретически банкноты могут быть каналом передачи вирусов.

Вместе с тем опрошенные «Известиями» банки рассказали о собственных способах борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет об увеличении частоты уборок и обязательной обработке поверхностей, с которыми контактируют клиенты: ручки дверей, клавиатура и другие контактные части банкоматов и терминалов.

16 марта Гознак заявил о том, что современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам.

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21:33 (мск)© ТВ Центр
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