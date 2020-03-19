Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

В данных устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, следовательно, не проходя обработку. В то время как вирус, по данным Роспотребнадзора, на бумаге сохраняется в течение 3−4 дней.
Банкиры заявили, что вносить деньги в банкомат может кто угодно и невозможно отследить, болен человек коронавирусом или нет.
В Центробанке на текущий момент не принимают
Вместе с тем опрошенные «Известиями» банки рассказали о собственных способах борьбы с коронавирусом. В частности, речь идет об увеличении частоты уборок и обязательной обработке поверхностей, с которыми контактируют клиенты: ручки дверей, клавиатура и другие контактные части банкоматов и терминалов.
16 марта Гознак заявил о том, что современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам.