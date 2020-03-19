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21:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Италия превзошла Китай по смертности от коронавируса

По данным руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли, за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 427 пациентов, таким образом, общее число жертв заболевания в этой стране составило 3405 человек. При этом в Китае, где началась пандемия, зафиксировано 3245 смертельных случаев.

Коронавирус COVID-19
16:02 (мск)Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано236 384+21 490
Скончалось9 790+1 058
Выздоровело84 960+1 647
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: Reuters

«К сожалению, за сегодня мы зарегистрировали 427 смертельных исходов. Выздоровели 415 человек, их число достигло 4440», — сообщил господин Боррелли (цитата по «РИА Новости»).

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В общей сложности вирусом COVID-19 заразились более 41 тыс. итальянцев, включая выздоровевших и умерших. Самой тяжелой остается эпидемиологическая ситуация в провинции Ломбардия, на которую приходится почти 20 тыс. случаев заражения.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки на территории материкового Китая не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, все 34 новых случая — это прибывшие в Китай иностранцы.

«В настоящий момент болеют 7263 человека (2314 человек в тяжелом состоянии), 70 420 человек выписаны из больниц, 3245 скончались», — сообщило китайское ведомство ранее в четверг.

По данным на 19 марта, во всем мире подтверждено 218,8 тыс. случаев заболевания COVID-19, погибли 8,8 тыс. человек, 84 тыс. человек выздоровели.

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