Названа причина убийства аспирантки Ещенко историком Соколовым

Юрист сообщил, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова.
«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — цитирует ТАСС слова защитника Соколова.
Почуев также отметил, что в течение недели будет решен вопрос об этапировании его подзащитного из столичного СИЗО в Санкт-Петербург. Историк будет участвовать в рассмотрении дела судом по видеоконференцсвязи.
Ранее в четверг защитник историка сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.
18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Соколова завершено. Историку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»).
9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.