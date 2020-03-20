Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головойНадвигающийся кризис грозит миру всплеском бедности
Фоторепортажи
12Киев на карантине
15Пустые популярные туристические локации
00:01 (мск), источник: Известия

Названа причина убийства аспирантки Ещенко историком Соколовым

Историк Олег Соколов, совершил убийство аспирантки Анастасии Ещенко во время бытового конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности. Об этом говорится в обвинительном заключении, зачитанном в четверг, 19 марта, адвокатом обвиняемого Александром Почуевым.

Источник: РИА "Новости"

Юрист сообщил, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова.

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — цитирует ТАСС слова защитника Соколова.

Читайте также
Доцент СПбГУ Олег Соколов готов выплатить 10 миллионов родным убитой Анастасии Ещенко и не хочет суда присяжных

Почуев также отметил, что в течение недели будет решен вопрос об этапировании его подзащитного из столичного СИЗО в Санкт-Петербург. Историк будет участвовать в рассмотрении дела судом по видеоконференцсвязи.

Ранее в четверг защитник историка сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов готов провести переговоры с представителями потерпевших о выплате компенсации в размере 10 млн рублей.

18 марта официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Соколова завершено. Историку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»).

9 ноября 2019 года правоохранители задержали 63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова после того, как он упал в реку Мойку. При нем был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в его квартире были обнаружены останки 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Одностаничники убитой в Петербурге Анастасии Ещенко рассказали о ее характере
Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября 2019© Ньюстюб
 COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
Жиркоff: перенос Евро может оставить футбольную сборную без лидера
Прибывших из-за рубежа обязали пройти двухнедельный карантин
США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть
Италия превзошла Китай по смертности от коронавируса
Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 310
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 178
Изолировать всех . По землянкам . 168
50 лет коту под хвост? 129
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
Когда наступит пик эпидемии коронавируса
Три знака могут вздохнуть спокойно: коронавирус им не грозит
Ольга Куриленко подхватила коронавирус
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Кому вернут советские вклады? Долгожданный сюрприз
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Вот кто создал коронавирус. Китай здесь ни при чем
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь