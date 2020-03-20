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12:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса

Южная Корея, Китай, Сингапур и другие страны Азии демонстрируют успехи в борьбе с эпидемией Covid-19. Однако теперь они столкнулись с новой опасностью — вирус могут завезти из Европы и США.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано244 602+25 175
Скончалось10 031+1 085
Выздоровело86 033+1 880
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
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Общая ситуация с коронавирусом в азиатских странах налаживается. Япония в среду сообщила все о трех новых случаях. В префектуре Хоккайдо, где зарегистрировано 154 случая заражения, отменили чрезвычайное положение.

В Ухане, где началась пандемия, не зафиксировано ни одного нового заражения за последние сутки. Многие жители города, находившиеся в изоляции в течение шести недель, теперь могут выйти на улицу.

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Динамика распространения вируса меняется. Страны Европы становятся очагом пандемии, в то время как Азия уже пережила ее пик. На этом фоне уже азиатским странам, возможно, понадобится закрыть свои границы.

В Китае, Южной Корее и других странах региона растет количество «импортированных» случаев заражения. Чиновники и эксперты говорят, что местные системы здравоохранения должны быть к этому готовы.

Миграция вируса

В Китае, где еще недавно были отмечены первые сутки без новых заражений, в среду объявили о 34 новых случаях. Национальный комитет здравоохранения заявил, что все зараженные недавно приехали из-за рубежа.

В Сингапуре за сутки зарегистрировано 47 новых случаев, 33 из которых также были завезены в страну из-за границы. 30 заразившихся при этом были жителями Сингапура, вернувшимися домой.

Жесткий карантин в Ухане оказался эффективным | Источник: GETTY IMAGES

В Южной Корее в четверг тоже был зафиксирован скачок количества заражений: 152 новых случая. Связано ли это с возвращающимися путешественниками, неизвестно.

Национальное миграционное агентство Китая в начале недели заявило, что с 11 марта, когда вспышка Covid-19 была объявлена ВОЗ пандемией, в Китай ежедневно въезжало 120 тысяч человек.

Большинство экспертов соглашаются, что Китаю удалось пережить пик вспышки, хотя правительство прибегло для этого к драконовским мерам — изоляции целых городов и обязательному карантину граждан на дому.

«Но многие не понимают, что успех — временный», — заявил в интервью Financial Times профессор эпидемиологии Гонконгского университета Бен Коулинг.

«Сдерживание затрудняется тем, что растет количество “импортированных” заражений во всех этих странах. На данный момент — в первую очередь из Европы, но в будущем, возможно, и из других регионов», — добавил он.

«Пожалуйста, оставайтесь дома»

Как следует из статистики по заражениям, вспышка вируса в Азии хоть и прошла пик, но еще далека от окончания.

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Наиболее ярким примером здесь можно назвать Южную Корею, говорит корреспондент Би-би-си Лора Бикер, которая сейчас находится в Сеуле.

Действия корейских властей по сдерживанию вируса признают успешными. Инфекция эффективно отслеживалась, проводилось много тестов, зараженных быстро изолировали, отмечает корреспондент Би-би-си.

Но в последние дни количество зараженных там снова начало расти.

«Министерство здравоохранения снова предупреждает, что расслабляться пока рано, и призывает людей не собираться большими группами, не ходить в церкви, интернет-кафе и в караоке», — рассказывает Бикер.

Кроме того, коронавирусом заразились трое спортсменов из корейской сборной по фехтованию, ездившие на турнир в Болгарию. Сейчас на вирус проверяют всю сборную.

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