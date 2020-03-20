Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса

по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
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Общая ситуация с коронавирусом в азиатских странах налаживается. Япония в среду сообщила все о трех новых случаях. В префектуре Хоккайдо, где зарегистрировано 154 случая заражения, отменили чрезвычайное положение.
В Ухане, где началась пандемия, не зафиксировано ни одного нового заражения за последние сутки. Многие жители города, находившиеся в изоляции в течение шести недель, теперь могут выйти на улицу.
Динамика распространения вируса меняется. Страны Европы становятся очагом пандемии, в то время как Азия уже пережила ее пик. На этом фоне уже азиатским странам, возможно, понадобится закрыть свои границы.
В Китае, Южной Корее и других странах региона растет количество «импортированных» случаев заражения. Чиновники и эксперты говорят, что местные системы здравоохранения должны быть к этому готовы.
Миграция вируса
В Китае, где еще недавно были отмечены первые сутки без новых заражений, в среду объявили о 34 новых случаях. Национальный комитет здравоохранения заявил, что все зараженные недавно приехали из-за рубежа.
В Сингапуре за сутки зарегистрировано 47 новых случаев, 33 из которых также были завезены в страну из-за границы. 30 заразившихся при этом были жителями Сингапура, вернувшимися домой.
Жесткий карантин в Ухане оказался эффективным | Источник:GETTY IMAGES
В Южной Корее в четверг тоже был зафиксирован скачок количества заражений: 152 новых случая. Связано ли это с возвращающимися путешественниками, неизвестно.
Национальное миграционное агентство Китая в начале недели заявило, что с 11 марта, когда вспышка Covid-19 была объявлена ВОЗ пандемией, в Китай ежедневно въезжало 120 тысяч человек.
Большинство экспертов соглашаются, что Китаю удалось пережить пик вспышки, хотя правительство прибегло для этого к драконовским мерам — изоляции целых городов и обязательному карантину граждан на дому.
«Но многие не понимают, что успех — временный», — заявил в интервью Financial Times профессор эпидемиологии Гонконгского университета Бен Коулинг.
«Сдерживание затрудняется тем, что растет количество “импортированных” заражений во всех этих странах. На данный момент — в первую очередь из Европы, но в будущем, возможно, и из других регионов», — добавил он.
«Пожалуйста, оставайтесь дома»
Как следует из статистики по заражениям, вспышка вируса в Азии хоть и прошла пик, но еще далека от окончания.