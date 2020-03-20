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04:33 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Турции подтвердило, что двое турецких военных погибли в Идлибе

АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции подтвердило в четверг, что двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в сирийской провинции Идлиб.

«Двое наших военных погибли 19 марта 2020 года в зоне деэскалации в Идлибе в результате нападения со стороны радикальных группировок», — говорится в распространенном коммюнике.

Ранее в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о гибели двух турецких военных при нападении боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок во время инженерной разведки трассы М-4 в Идлибе.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривали, что боевые действия в этом регионе будут прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.

С 15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе Алеппо — Латакия (М-4), вдоль которой будет создан коридор безопасности.

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Какие именно силы противостоят армии Башара Асада и его союзникам в Идлибе, и почему турецкая армия оказалась на одной стороне с этими группировками.

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