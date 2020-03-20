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00:58 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03

Многие супермаркеты столицы Великобритании сейчас опустошены, жители покупают продукты про запас. Правительство подчеркивает, что дефицита нет, и панически скупать еду не нужно. Напряженная обстановка спровоцировала несколько случаев разбоя.

Шесть мародеров попытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Сотрудники оказали сопротивление, чем лишь разозлили грабителей: банда сбежала, предварительно разбив витрину. Камера наблюдения зафиксировала факт разбоя, работники магазина вызвали полицию.

Полиция арестовала виновников и подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было четыре задержания по аналогичным обвинениям.

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