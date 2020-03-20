В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

Многие супермаркеты столицы Великобритании сейчас опустошены, жители покупают продукты про запас. Правительство подчеркивает, что дефицита нет, и панически скупать еду не нужно. Напряженная обстановка спровоцировала несколько случаев разбоя.
Шесть мародеров попытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Сотрудники оказали сопротивление, чем лишь разозлили грабителей: банда сбежала, предварительно разбив витрину. Камера наблюдения зафиксировала факт разбоя, работники магазина вызвали полицию.
Полиция арестовала виновников и подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было четыре задержания по аналогичным обвинениям.