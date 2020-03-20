Из-за коронавируса впервые в истории закрылись две главные святыни ислама в Мекке и Медине

«В целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам (пятница у мусульман считается главным молитвенным днем — прим. ТАСС)», — сказал он. Мера, как отмечается, вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, «пока вирус не отступит».
17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях. Исключение было сделано только для двух главных исламских святынь в Мекке и Медине. Теперь закрываются и они.
В Саудовской Аравии к настоящему моменту выявлено 274 случая заболевания COVID-19. В рамках мер по борьбе с ним в начале марта власти отложили на неопределенное время умру (малый хадж) для подданных и проживающих в королевстве иностранцев. Были введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года.
Отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, с 15 марта приостановлено сроком на две недели международное авиасообщение. Большая мечеть в Мекке, во внутреннем дворе которой расположена главная святыня мусульман Кааба, закрывалась в ночное время на санитарную обработку и дезинфекцию.
Мечети в Мекке и Медине наряду с
Существующая мечеть известна с 1570 года, но сооружение первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций продолжала действовать. Мечеть пророка в Медине —