06:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Растрата в «Югре» разошлась по делам
Закончено первое расследование в отношении Алексея Хотина.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк “Югра”». Обвинения в окончательной редакции предъявили
В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.
Для этого они вместе со своими защитниками практически каждый день, в соответствии с определенным графиком, приезжают в головной офис СКР. Однако
Недавно всем фигурантам дела Басманный райсуд по ходатайству следствия продлил сроки домашних арестов до 19 апреля, то есть до года. Поскольку к этой дате они все дело и дополнительные материалы к нему точно не изучат, следующее решение о продлении содержания под домашним арестом на срок больше года будет принимать уже Мосгорсуд. При этом сами условия для фигурантов вполне вольготные. Им, например, разрешены многочасовые прогулки в дневное время. Представители обвиняемых и следствия от комментариев вчера воздержались.
По данным источников «Ъ», если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма несколько увеличилась. Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием.
Выступая в судах, рассматривавших ходатайства следствия и жалобы защиты, господин Хотин отмечал, что ни он, ни другие фигуранты ни рубля не получили от кредитов, которые, по данным следствия, могли быть похищены в их интересах. Банкир утверждал, что большинство заемщиков расплачивались по кредитам, а полностью расплатиться им помешал только отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года.
По данным ЦБ, это было сделано в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и другими нарушениями. В сентябре 2018 года по иску ЦБ «Югра» была признана арбитражным судом банкротом.
Николай Сергеев