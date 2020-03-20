Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
16Опустошенные из-за пандемии магазины
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
06:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Растрата в «Югре» разошлась по делам

Закончено первое расследование в отношении Алексея Хотина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк “Югра”». Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею Хотину и трем его предполагаемым сообщникам. Сейчас все они знакомятся с материалами дела, которое точно не будет последним. Сам Алексей Хотин причастность к многомиллиардным хищениям отрицает. Ранее он предложил план погашения долгов «Югры», который сейчас изучается в АСВ и Банке России.

В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.

Никто из финансистов своей вины не признал, сообщив об этом следователю, а адвокаты фигурантов заявили ряд ходатайств, которые были отклонены. После этого защитники и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования, составившими около сотни томов.
Читайте также
Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести

Для этого они вместе со своими защитниками практически каждый день, в соответствии с определенным графиком, приезжают в головной офис СКР. Однако из-за эпидемии коронавируса, в связи с которой были введены определенные ограничения на посещение СКР, процесс может прерваться или затянуться.

Недавно всем фигурантам дела Басманный райсуд по ходатайству следствия продлил сроки домашних арестов до 19 апреля, то есть до года. Поскольку к этой дате они все дело и дополнительные материалы к нему точно не изучат, следующее решение о продлении содержания под домашним арестом на срок больше года будет принимать уже Мосгорсуд. При этом сами условия для фигурантов вполне вольготные. Им, например, разрешены многочасовые прогулки в дневное время. Представители обвиняемых и следствия от комментариев вчера воздержались.

По данным источников «Ъ», если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма несколько увеличилась. Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием.

При этом основная часть предполагаемых хищений на сумму более 270 млрд руб. осталась в так называемом большом деле «Югры», расследование которого продолжается.
Читайте также
Экс-владелец банка «Югра» отрицает, что дал показания на полковника ФСБ Черкалина

Выступая в судах, рассматривавших ходатайства следствия и жалобы защиты, господин Хотин отмечал, что ни он, ни другие фигуранты ни рубля не получили от кредитов, которые, по данным следствия, могли быть похищены в их интересах. Банкир утверждал, что большинство заемщиков расплачивались по кредитам, а полностью расплатиться им помешал только отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года.

По данным ЦБ, это было сделано в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и другими нарушениями. В сентябре 2018 года по иску ЦБ «Югра» была признана арбитражным судом банкротом.

По данным юристов, активы «Югры» и самого Алексея Хотина существенно превышают их долги перед АСВ и другими кредиторами, составляющие около 190 млрд руб.

Экс-банкир ранее предлагал закрыть их за счет реализации своей коммерческой недвижимости, девелоперских проектов и нефтяного бизнеса за семилетний срок, однако предложения до сих пор изучаются в ЦБ.

Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 ЕС обрушился с обвинениями на Россию из-за коронавируса
«Это будет война на истощение». Сделка России привела к катастрофе
Роспотребнадзор сообщил об испытании вакцины против коронавируса
На Украине заявили о вероятной гибели страны
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
Ученые заявили о раскрытии природы нового коронавируса
США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть
Эксперты рассказали о влиянии продажи Сбербанка на курс рубля
Италия превзошла Китай по смертности от коронавируса
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Авто
Новый Nissan Juke получил патент в России Судя по всему, японский «Жук» второго поколения появится в России
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Новости партнеров
Первый признак начала болезни Альцгеймера у женщин. Запомните это
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Популярные темы на «Детях»
Почему так происходит? Или..А я не сочувствую и считаю,что все правильно. 548
Люди, вы прям трясетесь от боязни заразиться коронавирусом? 291
Непростая ситуация с родственниками. 253
Какой у вас маникюр? 187
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь