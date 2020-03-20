Кого убивает коронавирус: данные статистики

В четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) представил первые предварительные данные о том, жители каких возрастов оказались наиболее уязвимы к коронавирусу. Ранее возрастную структуру заболеваемости и смертности от COVID-2019 публиковали Центры по контролю и профилактике заболеваний Китая и Южной Кореи, а также Высший институт здоровья Италии. Это страны с самыми серьезными на данный момент эпидемиями.
Всего, по оценке Всемирной организации здравоохранения, на 20 марта 2020 года в мире зарегистрировано более 200 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, умерло около 10 000 человек, болезнь затронула более 145 стран.
Судя по доступным данным, возрастная структура заболеваемости отличается от страны к стране. Если, например, в Италии среди заболевших преобладают пожилые люди (более половины из них — люди старше 60 лет, а средний возраст заболевшего — 63 года), то в США более 50% подтвержденных заразившихся составляют люди в возрасте до 55 лет. А в Южной Корее чаще всего заболевает 20-летняя молодежь.
Судя по китайским и итальянским данным, и среди заболевших, и среди умерших из-за коронавируса преобладают мужчины. В Южной Корее зараженных женщин оказалось гораздо больше зараженных мужчин, но смертность все равно значительно выше среди мужчин.
Самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями. Например, в Китае около 80% смертей из-за коронавируса пришлось на людей старше 60 лет. В то же время американские исследователи указывают, что более 80% всех зарегистрированных в Поднебесной заболеваний протекали в легкой форме. В Италии среди 68% умерших из-за COVID-19 имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, респираторные, диабет, иммунодефицит, онкологию, ожирение, заболевания почек и другие.
В отчете по США приводятся данные о 4226 случаях заболевания COVID-19, зарегистрированных с 12 февраля по 16 марта 2020 года. Авторы также указывают, что в Штатах часто болеют пожилые люди, проживающие в учреждениях по уходу за хроническими больными. На людей старше 65 лет пришлось 31% случаев заболевания и 80% смертей, связанных с коронавирусом. На пожилых людей также приходится 45% всех госпитализаций и более 50% госпитализаций в отделение интенсивной терапии.