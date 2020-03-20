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17:08 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в России выросло до 253 за последние сутки. В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано246 444+18 701
Скончалось10 040+722
Выздоровело86 036+1 504
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе.

33 случая заражения коронавирусом подтверждены в Москве. Как следует из данных штаба, всего в столице выявлен 131 заразившийся.

Кроме того, по информации штаба, шесть новых случаев выявлено в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Число выписанных после выздоровления из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, в России возросло до 12.

«За последние сутки выписано по выздоровлении семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии», — сообщили в штабе, отметив, что ранее также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.

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