Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

«За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе.
33 случая заражения коронавирусом подтверждены в Москве. Как следует из данных штаба, всего в столице выявлен 131 заразившийся.
Кроме того, по информации штаба, шесть новых случаев выявлено в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.
Число выписанных после выздоровления из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, в России возросло до 12.
«За последние сутки выписано по выздоровлении семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии», — сообщили в штабе, отметив, что ранее также были выписаны трое россиян с лайнера Diamond Princess.