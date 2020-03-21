Познер озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

В 1958 году Познер окончил
«Волноваться ни к чему. Это не помогает. Нужно соблюдать довольно простые вещи. Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов», — посоветовал Познер.
«Маска помогает, если у вас есть
По словам Познера, он самоизолировался и старается лишний раз не выходить из дома.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991—1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По всему миру заразились около 210 тысяч человек, более девяти тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф