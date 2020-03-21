Власти Швейцарии запретили собрания более пяти человек и призвали сидеть дома

«Запрещается собираться вместе более пяти людям, необходимо соблюдать дистанцию в местах строительства. Такими мерами Федеральный совет намерен защищать население и избегать перегруженности больниц. Каждый должен внести свой вклад. Оставайтесь дома, если у вас нет необходимости выходить на улицу!» — написал Ален Берсе в своем твиттере.
Ранее в пятницу он заявил, что Швейцария «прижата к стенке», в связи с чем министр призвал сограждан не покидать свои дома, но в то же время отметил, что вводить режим полной изоляции не планируется.
Считается, что вспышка болезни в Швейцарии отстает от вспышки в Италии на четыре дня.
При населении в 8,57 млн человек в Швейцарии зарегистрировано по состоянию на пятницу 5381 случаев и 56 летальных исходов. Полностью вылечились 15 человек.