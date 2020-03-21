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10:05 (мск), источник: РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 250 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар — РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом в Индии составило 258 человек после обнаружения 35 новых заболевших в разных регионах страны, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано275 452+30 929
Скончалось11 402+1 371
Выздоровело88 258+2 226
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: AFP 2020

По информации министерства, в настоящее время в стране находится 231 пациент с коронавирусом, в том числе 219 индийцев и 39 иностранцев из Италии, Филиппин, Великобритании, Канады, Индонезии и Сингапура.

Наибольшее число заболевших — 49 — в штате Махараштра на западе страны, 33 заболевших — в штате Керала на юго-западе Индии, 25 — в столичном регионе Дели, 23 — в Уттар-Прадеше, северном штате Индии.

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По 15 больных в штатах Карнатака и Раджастан, 13 — на союзной территории Ладакх. Восемь заболевших находятся в штате Телангана, семь — в Гуджарате. По 4 заболевших — на союзной территории Джамму и Кашмир и штате Мадхья-Прадеш, по три заболевших — в штатах Андхра Прадеш, Уттараханд, Харьяна и Тамилнад, два заболевших — в штатах Химчал Прадеш, Одиша, Пенджаб и Западная Бенгалия. В штате Чхаттисгарх и союзных территориях Пудучерри и Чандигарх — по одному заболевшему.

Ранее власти Индии с 22 марта на одну неделю запретили прием любых международных коммерческих пассажирских самолетов. Власти страны также в связи с распространением коронавируса с 13 марта приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля. Также был введен обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.

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