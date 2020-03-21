Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 250 человек

По информации министерства, в настоящее время в стране находится 231 пациент с коронавирусом, в том числе 219 индийцев и 39 иностранцев из Италии, Филиппин, Великобритании, Канады, Индонезии и Сингапура.
Наибольшее число заболевших — 49 — в штате Махараштра на западе страны, 33 заболевших — в штате Керала на
По 15 больных в штатах Карнатака и Раджастан, 13 — на союзной территории Ладакх. Восемь заболевших находятся в штате Телангана, семь — в Гуджарате. По 4 заболевших — на союзной территории Джамму и Кашмир и штате
Ранее власти Индии с 22 марта на одну неделю запретили прием любых международных коммерческих пассажирских самолетов. Власти страны также в связи с распространением коронавируса с 13 марта приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля. Также был введен обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.