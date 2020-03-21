Колумбия выдворит трех россиян за нарушение изоляции из-за COVID-19

«Три гражданина России, которые нарушили меру в виде обязательной изоляции, будут высланы в течение нескольких часов… Иностранцы, въехавшие в Колумбию из Парижа 12 марта, решили покинуть отель, в котором они находились в городе Богота, после трех дней проживания, чтобы направиться в природный парк в департаменте Вичада», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, благодаря полученному оповещению, они были задержаны, когда находились в сельской местности в компании других туристов.
Они были доставлены из муниципалитета
По данным ведомства, санкции были применены уже в отношении 60 иностранных граждан. Кроме того, дела двух колумбийцев были переданы Генеральной прокуратуры — в обоих случаях причиной послужило несоблюдение ими мер по обязательной превентивной изоляции, введенной правительством.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.