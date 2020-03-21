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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Колумбия выдворит трех россиян за нарушение изоляции из-за COVID-19

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Колумбия выдворит из страны трех российских граждан за нарушение требований по обязательной изоляции в связи с новым типом коронавируса, сообщается в заявлении миграционной службы латиноамериканской страны.

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В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело15+3
Инфицировано275 469+30 868
Скончалось11 402+1 370
Выздоровело88 258+2 225
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 21.03
Источник: AFP 2020

«Три гражданина России, которые нарушили меру в виде обязательной изоляции, будут высланы в течение нескольких часов… Иностранцы, въехавшие в Колумбию из Парижа 12 марта, решили покинуть отель, в котором они находились в городе Богота, после трех дней проживания, чтобы направиться в природный парк в департаменте Вичада», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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Как отмечается, благодаря полученному оповещению, они были задержаны, когда находились в сельской местности в компании других туристов.

Они были доставлены из муниципалитета Пуэрто-Карреньо в Боготу, где будут осуществлены меры по их выдворению, поскольку они «подвергли риску национальную безопасность, общественный порядок и здравоохранение».

По данным ведомства, санкции были применены уже в отношении 60 иностранных граждан. Кроме того, дела двух колумбийцев были переданы Генеральной прокуратуры — в обоих случаях причиной послужило несоблюдение ими мер по обязательной превентивной изоляции, введенной правительством.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших.

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