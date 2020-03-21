15:58 (мск), источник: Игры Mail.ru
Российский ВУЗ из-за карантина провел лекцию для студентов в игре Minecraft
Необычную форму обучения предложили сами студенты.
Преподаватель ДГТУ (Донского государственного технического университета) в провел лекцию перед студентами в Minecraft. Занятие по дисциплине «Функциональное программирование» в таком необычном формате предложили провести сами студенты факультета «Информатика и вычислительная техника». Все
Студенты сами возвели в игре корпус университета и кабинет с партами и доской, на которой лектор Александр Кузин «записывал» главные тезисы. У каждого из виртуальных слушателей была книга для конспектирования, а связь держалась через чат игры и группу Discord.
Занятие транслировалось для всех желающих на Twitch и набрало немало просмотров после публикации — больше 72 тыс.
Краткая версия:
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