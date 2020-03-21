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15:58 (мск), источник: Игры Mail.ru

Российский ВУЗ из-за карантина провел лекцию для студентов в игре Minecraft

Необычную форму обучения предложили сами студенты.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:45 MSK, 21.03

Преподаватель ДГТУ (Донского государственного технического университета) в провел лекцию перед студентами в Minecraft. Занятие по дисциплине «Функциональное программирование» в таком необычном формате предложили провести сами студенты факультета «Информатика и вычислительная техника». Все из-за закрытия ВУЗа на карантин во время пандемии коронавируса — не всем понравилось «скучное» дистанционное обучение.

Студенты сами возвели в игре корпус университета и кабинет с партами и доской, на которой лектор Александр Кузин «записывал» главные тезисы. У каждого из виртуальных слушателей была книга для конспектирования, а связь держалась через чат игры и группу Discord.

Занятие транслировалось для всех желающих на Twitch и набрало немало просмотров после публикации — больше 72 тыс.

Краткая версия:

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