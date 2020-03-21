Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. <…> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе, отметив, что также выписаны четыре человека за последние сутки.
Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек.