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16:44 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

Новые 53 случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в 18 регионах.

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В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано284 566+38 290
Скончалось11 868+1 830
Выздоровело89 891+3 855
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:45 MSK, 21.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. <…> В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе, отметив, что также выписаны четыре человека за последние сутки.

Всего, по данным штаба, выздоровели 16 человек.

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