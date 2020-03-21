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17:38 (мск), источник: Интерфакс

Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Авиаперевозчики в ближайшие несколько дней эвакуируют россиян из восьми государств, сообщили «Интерфаксу» в субботу в Росавиации.

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В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано286 932+31 936
Скончалось11 906+1 462
Выздоровело89 899+2 548
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:45 MSK, 21.03
Источник: Reuters

Как рассказали в ведомстве, по данным перевозчиков, 21—23 марта планируются следующие вывозные рейсы: «Аэрофлот» — 6 рейсов из Будапешта (Венгрия), 1 рейс из Каира (Египет), 2 рейса из Кишинева (Молдавия), 2 рейса из Лиссабона (Португалия), 2 рейса из Ларнаки (Кипр). «Сибирь» — 1 рейс с Тенерифе (Испания).

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Прорабатывается также вопрос организации спецрейсов для возврата россиян из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза.

Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно, сказали в ведомстве.

Кроме того, прорабатываются варианты возвращения россиян из Южной Америки. Планируется при участии загранучреждений МИД РФ проработать вопрос их транспортировки в пункты Европы на регулярных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах «Аэрофлота».

При этом накануне из стран, где сложилась самая сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек.

Также в пятницу услугами авиакомпании «Сибирь» воспользовались граждане других государств: в Бишкек отправлены 160 пассажиров, в Болгарию — 42.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сегодня и завтра выполнит 2 рейса в Ош. Туда, как ожидается, отправится 361 гражданин Киргизии. Обратно вывезут 110 россиян.

В субботу два рейса в Кишинев выполнит «Аэрофлот». Туда будут перевезены граждане Молдавии, обратно — граждане РФ.

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