Росавиация рассказала о запланированной эвакуации россиян из восьми стран

Как рассказали в ведомстве, по данным перевозчиков,
Прорабатывается также вопрос организации спецрейсов для возврата россиян из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан, будут определены даты и время их вывоза.
Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно, сказали в ведомстве.
Кроме того, прорабатываются варианты возвращения россиян из Южной Америки. Планируется при участии загранучреждений МИД РФ проработать вопрос их транспортировки в пункты Европы на регулярных рейсах европейских авиакомпаний. В частности, речь идет о Мадриде или Лиссабоне. Далее перевозку будет возможно осуществить на рейсах «Аэрофлота».
Также в пятницу услугами авиакомпании «Сибирь» воспользовались граждане других государств: в Бишкек отправлены 160 пассажиров, в Болгарию — 42.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сегодня и завтра выполнит 2 рейса в Ош. Туда, как ожидается, отправится 361 гражданин Киргизии. Обратно вывезут 110 россиян.
В субботу два рейса в Кишинев выполнит «Аэрофлот». Туда будут перевезены граждане Молдавии, обратно — граждане РФ.