Заболевшая COVID-19 инфекционист прокомментировала нарушение карантина

«Я виновата», — заявила она порталу «Подъем».
По словам врача, сейчас она чувствует себя «плохо».
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе зафиксировано первое подозрение на коронавирусную инфекцию.
В местных СМИ появилась информация, что пациентка — главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая вернулась из Испании и продолжила ходить на работу. Владимиров назвал поведение врача безответственным.
Позднее стало известно, что первый случай COVID-19 в регионе подтвердился. Пациентку поместили в изолированный бокс, ее состояние удовлетворительное.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции,
У всех контактировавших с инфекционистом взяли анализы, за ними будут наблюдать врачи.
В регионе отменили массовые мероприятия. С понедельника на три недели приостановят работу детских садов, школьников отправят на каникулы. Вузы и учреждения профобразования переведут на дистанционное обучение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день количество заразившихся во всем мире превысило 266 тысяч человек, большинство из них выздоровели, однако почти 11 тысяч скончались. По последним данным, в России зафиксированы 306 случаев инфицирования. Часть из заболевших уже выздоровела.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.