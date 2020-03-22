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00:00 (мск), источник: РИА Новости

Заболевшая COVID-19 инфекционист прокомментировала нарушение карантина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано306+53
Скончалось0
Выздоровело16+4
Инфицировано303 180+43 866
Скончалось12 950+1 664
Выздоровело91 676+4 299
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:20 MSK, 22.03
Источник: РИА Новости

«Я виновата», — заявила она порталу «Подъем».

По словам врача, сейчас она чувствует себя «плохо».

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе зафиксировано первое подозрение на коронавирусную инфекцию.

По его словам, госпитализированная женщина является врачом.

В местных СМИ появилась информация, что пациентка — главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая вернулась из Испании и продолжила ходить на работу. Владимиров назвал поведение врача безответственным.

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Позднее стало известно, что первый случай COVID-19 в регионе подтвердился. Пациентку поместили в изолированный бокс, ее состояние удовлетворительное.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции, из-за отказа соблюдать карантинный режим Санниковой грозит уголовная ответственность по статьям УК России «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

У всех контактировавших с инфекционистом взяли анализы, за ними будут наблюдать врачи.

По информации местных властей, коронавирус заподозрен еще у 11 человек из ее окружения.

В регионе отменили массовые мероприятия. С понедельника на три недели приостановят работу детских садов, школьников отправят на каникулы. Вузы и учреждения профобразования переведут на дистанционное обучение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день количество заразившихся во всем мире превысило 266 тысяч человек, большинство из них выздоровели, однако почти 11 тысяч скончались. По последним данным, в России зафиксированы 306 случаев инфицирования. Часть из заболевших уже выздоровела.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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