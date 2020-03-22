На юге Мексики разбился вертолет ВМС

«Сообщаем, что к несчастью вертолёт Black Hawk ВМС потерпел крушение в селении Тепекуитлапа, муниципалитет Теуипанго, штат Веракрус», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По информации губернатора штата Веракрус Куитлауака Хименеса, на борту находились 10 человек, один из них погиб. Вертолет принимал участие в операции по противодействию похищению людей и должен был спасти жертв преступников в регионе Сонголика.
Министр общественной безопасности штата Уго Гутиеррес выразил соболезнования в связи с гибелью своего офицера и сообщил, что раненым оказывается помощь. В районе крушения развёрнута полицейская операция.