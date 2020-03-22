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05:39 (мск), источник: РИА Новости

На юге Мексики разбился вертолет ВМС

МЕХИКО, 22 мар — РИА Новости. Командование ВМС Мексики сообщило в субботу о крушении вертолёта Black Hawk в штате Веракрус на юге Мексики, власти региона заявили об одном погибшем и 9 раненых.

Источник: AP 2020

«Сообщаем, что к несчастью вертолёт Black Hawk ВМС потерпел крушение в селении Тепекуитлапа, муниципалитет Теуипанго, штат Веракрус», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По информации губернатора штата Веракрус Куитлауака Хименеса, на борту находились 10 человек, один из них погиб. Вертолет принимал участие в операции по противодействию похищению людей и должен был спасти жертв преступников в регионе Сонголика.

Министр общественной безопасности штата Уго Гутиеррес выразил соболезнования в связи с гибелью своего офицера и сообщил, что раненым оказывается помощь. В районе крушения развёрнута полицейская операция.

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